Премьер-министр РА коснулся акции АРФД

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян в беседе с журналистами в Национальном собрании коснулся акции Армянской революционной федерации Дашнакцутюн, состоявшейся 4 июня. Как передает Арменпресс, члены АРФД по очереди являлись в полицию, и сообщали, что это они избили члена АНК, Вардана Арутюняна.

“Сейчас есть формула - избить человека за национальные ценности. Это говорят те силы, которые на протяжении 25 - 30 лет грабили страну за национальные ценности. Ни слова о национальных ценностях при разграблении. Они грабили гражданин, грабили армию, грабили правоохранительную систему, они грабили государственный бюджет, они все грабили. Речь идет о той силе, которая говорит, что во имя национальных ценностей я подвергну насилию. Если это так, то после вчерашней акции правоохранительные органы должны выяснить, кто решил избить человека, избили или было поручение, и это организованная акция. Если это организованная акция, то правовая оценка этого должна измениться, и все те люди, которые пропагандируют насилие, будут привлечены к ответственности”, - сказал премьер.

4 июня полиция Армении подвергла приводу одного человека по подозрению в избиении члена АНК, Вардана Арутюняна. За этим последовала акция членов АРФД с явками в полицию.