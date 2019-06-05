8 июня движение по проспекту Мясникяна будет временно приостановлено
Мэрия Еревана сообщает о временном прекращении 8 июня движения на проспекте Мясникяна. Арменпресс представляет сообщение, распространенное управлением по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
“Уважаемые сограждане!
8 июня, с 05:00, на проспекте Мясникяна, по направлению к центру города, мэрия Еревана должна провести вырубку деревьев, представляющих опасность.
Исходя из соображений безопасности, указанная часть проспекта будет временно закрыта.
За причиненные неудобства просим прощения у наших сограждан”, - говорится в сообщении.
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