Речь премьер-министра Никола Пашиняна на совместном заседании постоянных комиссий НС в 2018 году в ходе обсуждения отчета об исполнении госбюджета

Премьер-министр Республики Армения, Никол Пашинян на совместном заседании постоянных комиссий НС выступил в ходе обсуждения отчета об исполнении госбюджета 2018 года. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, речь премьер-министра РА. Из отдела информации и общественных связей канцелярии премьер-министра Республики Армения Арменпресс был предоставлен текст речи премьер-министра, который мы представляем ниже:

“Многоуважаемые вице-спикеры Национального собрания,

Уважаемая госпожа Тандилян,

Председатели постоянных комиссий Национального собрания,

Уважаемые депутаты,

Члены правительства, журналисты приветствую всех Вас.

Особенностью прошлого года было то, что к представляемому отчету наше правительство вообще не имело отношения, поскольку речь шла об исполнении бюджета 2017 года. Особенностью этого года является то, что наше правительство имеет частичное участие, поскольку мы взяли на себя роль правительства лишь в мае.

По сути, у меня неоднократно был повод обратиться к показателям исполнения бюджета в Национальном собрании, и сегодня, по сути, не собираюсь говорить драматические новости по этому поводу, но думаю, это очень хороший повод, чтобы обобщить то, о чем за это время говорилось.

Хочу подчеркнуть следующее. Для Армении 2018 год в политическом плане был беспрецедентным годом, об этом свидетельствуют показатели. В 2018 году состоялись президентские выборы, 5 выборов премьер-министра, внеочередные выборы в Национальное собрание, внеочередные выборы мэра Еревана, в стране произошла бархатная революция. Это важно для описания ситуации, в которой произошел процесс исполнения бюджета. В этих условиях наше правительство, сформированное в мае 2018 года, по сути, сумело решить самую важную проблему - речь идет о сохранении макроэкономической стабильности. Я в большом зале Национального собрания уже говорил, но хочу снова подчеркнуть, что, наверное, невозможно в мировой истории найти много таких случаев, когда в стране происходят такие масштабные политические изменения и эти масштабные политические изменения не сопровождаются экономическими потрясениями, развалом финансовой системы или полуразвалом, и все это происходит в условиях макроэкономической стабильности.в 2018 году был зафиксирован 5,2% экономический рост.Но я хочу подчеркнуть, что в бюджете 2018 года, который был принят предыдущим правительством и предыдущим Национальным собранием, в качестве прогнозируемого показателя экономического роста было отмечено - 4,5%. То есть, в 2018 году, в условиях вот таких глобальных политических перипетий, правительству удалось перевыполнить план, который был запланирован в основе бюджета на 2018 год предыдущим правительством, исходя из совершенно иных прогнозов. И в этом плане хочу подчеркнуть следующее: Государственный бюджет 2018 года выполнен. По итогам исполнения бюджета на 2018 год правительство Армении не имеет невыполненных обязательств”.

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