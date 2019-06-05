Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вынести вопрос о членстве страны в НАТО на референдум, когда украинцы будут к этому готовы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум и Украина обязательно будет в НАТО", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", находясь в Брюсселе с официальным визитом.

Зеленский подчеркнул, что членство в НАТО и ЕС является стратегическим курсом Украины, который закреплен в конституции страны. "Это наш выбор и наш курс. Я всегда говорил, что у нас курс в Европу, это закреплено в конституции Украины. А курс в НАТО - это прежде всего безопасность Украины и уровень нашей армии", - добавил он.