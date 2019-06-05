Министр финансов не считает структуру роста экономики за прошлый год удовлетворительной

В структуре прошлогоднего экономического роста в Армении ожидания Минфина не оправдались. Как передает Арменпресс, об этом заявил министр финансов Армении, Атом Джанджугазян, представляя годовой отчет об исполнении государственного бюджета Армении на 2018 год.

“Обращая внимание на структуру экономического роста, мы должны констатировать, что те изменения, которые мы ожидали и в направлении которых прилагаем усилия, не дали в 2018 году желаемый результат. В этом росте значительное место имеет сфера услуг. И это нам подсказывает, что те действия и заявленные цели, которые были зафиксированы в программе правительства, не имеют альтернативы. Мы должны приложить усилия для изменения структуры экономики, чтобы иметь ту экономику, о которой заявляли. Но на 2018 год мы имеем то, что имеем”, - отметил Джанджугазян.

В то же время он отметил, что инфляционные показатели остались в предусмотренных законом рамках, прогнозировалось около 4%. Инфляция составила 2,5%, что объясняется в основном ростом цен на непродовольственные товары, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9 процентных пункта. Среднемесячная номинальная зарплата составила 172 тыс. 727 драмов.При этом зарплата в госсекторе продолжает оставаться ниже, чем в частном.