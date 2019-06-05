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Рубен Рубинян в Варшаве встретился с руководителем парламентской группы дружбы Польши


4 июня председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям, руководитель парламентской группы дружбы Армения – Польша НС РА, Р. Рубинян в Варшаве встретился с руководителем группы парламентской дружбы Польши, Тадеушем Вожняком.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся укрепления парламентских связей, возможностей сотрудничества на международных площадках и взаимных визитов законодателей.

Председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям, Р. Рубинян представил коллеге повестку и приоритеты новоизбранного Национального собрания РА.




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