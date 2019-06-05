СМИ: США предлагают $5 млн за информацию о нарушении КНДР санкционного режима

Госдепартамент предлагает награду до $5 млн за сведения о нарушении Пхеньяном антисеверокорейских санкций. Как сообщает в среду южнокорейский телеканал KBS, соответствующее уведомление размещено на сайте госдепартамента Rewards for Justice ("Награда за правосудие") на английском и китайском языках.

Информация, интересующая американское правительство, касается незаконных поставок нефтепродуктов и угля, поездок северокорейских рабочих за рубеж, отправки в КНДР предметов и товаров, запрещенных резолюциями Совбеза ООН, экспорта и реэкспорта вооружений, отмывания денег, нарушений прав человека, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Награда обещана также за предоставление сведений о киберпреступлениях, совершенных по распоряжению руководства КНДР.