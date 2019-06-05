Все права защищены: Пашинян о деле Кочаряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит проблему легитимности судебной системы Армении. Как передаетАрменпресс, об этом в беседе с журналистами 5 июня заявил премьер-министр, касаясь отсутствия доверия народа к судебной системе.

“Относительно судебной системы я уже дал свою оценку. Хочу привлечь ваше внимание к следующему обстоятельству: я сказал, что не могу оценивать законность или незаконность какого-либо решения какой-либо судебной инстанции, не потому, что у меня нет своего мнения, это не входит в мою компетенцию и я воздерживаюсь от этого. Но факт в том, что сегодня судебная система РА не имеет доверия народа. Конституция Армении гласит, что власть принадлежит народу, и народ реализует свою власть посредством референдумов, выборов, предусмотренных Конституцией, государственных выборов и выборов в органы местного самоуправления. Следовательно, логика в том, что в Армении не может существовать власть, которая не исходит от народа. Сегодня факт, что в Армении власть судебной системы не исходит от народа и имеет проблему легитимности. Кого сегодня представляет судебная система в Республике Армения? Это самый важный вопрос. Следовательно, логика всего процесса наших судебно-правовых реформ должна заключаться в том, что судебная система должна представлять народ. Нам нужна такая судебная система, решения которой не будут обсуждать ни премьер, ни власти, ни оппозиция, ни граждане. Конечно, это решение может быть обжаловано в установленном порядке, но нам нужна такая судебная система, чтобы какое-либо решение судебной системы не вызывало потрясений в обществе. Наша задача - решить именно это” - сказал премьер.

Говоря о ходе дела Кочаряна и остальных, Никол Пашинян отметил, что он по должности не может дать какой-либо правовой оценки.

“Мне кажется, что вы сами понимаете, что я не могу дать правовой оценки какой-либо ситуации, но, в целом, мы можем констатировать, что все идет естественным путем, то есть, все права защищены, решение остальных правовых вопросов должно быть дано по соответствующим процедурам и, к счастью, в полномочия премьер-министра или, к сожалению, не входит в решение таких вопросов”, - отметил Пашинян.

Решением суда производство уголовных дел в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, экс-вице-премьера Армена Геворгяна и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова было приостановлено и направлено в Конституционный суд.

По уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года второму президенту РА Роберту Кочаряну, экс-министру обороны РА Микаелу Арутюняну и Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в 5 млндрамов, а Роберт Кочарян был арестован. 18 мая по решению суда Роберт Кочарян был освобожден, учитывая личное поручительство бывших и нынешних президентов Арцаха.