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Прекращена подача газа на некоторых улицах городов Абовян и Иджеван


ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 5-го июня с 10: 30 до 16: 00 прекращена подача газа в многоквартирные дома по ул. Еритасардакан и Пионеракан города Абовян Котайкской области, до 17: 00  газопотребителям улицы Ереванян города Иджеван Тавушской области.

“Приносим  извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - как передает Арменпресс, говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.




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