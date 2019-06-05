Прекращена подача газа на некоторых улицах городов Абовян и Иджеван

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 5-го июня с 10: 30 до 16: 00 прекращена подача газа в многоквартирные дома по ул. Еритасардакан и Пионеракан города Абовян Котайкской области, до 17: 00 газопотребителям улицы Ереванян города Иджеван Тавушской области.

“Приносим извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - как передает Арменпресс, говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.