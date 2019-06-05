Услышав эту новость, я пережил эмоциональные моменты: Никол Пашинян об аресте человека по подозрению в убийстве 1 марта

Премьер-министр РА, Никол Пашинян работу Специальной следственной службы по делу 1 марта считает последовательной. Как передаетАрменпресс, об этом в беседе с журналистами 5 июня заявил премьер-министр, касаясь факта задержания человека по подозрению в убийстве 1 марта.

“Это, во-первых, показывает последовательную работу Специальной следственной службы. И мы все понимаем, что в течение последних 10 лет расследование не проведилось, а было сделано все, чтобы были сокрыты все возможные факты. И тот факт, что гильзы были подменены, означает, что все было изменено - люди, эпизоды, лица. И в этих условиях, если ССС смогла добиться того, чтобы арестовать конкретного человека, я узнав об этом, естественно, пережил много эмоциональных моментов.

Но пока речь идет только об аресте, пока не знаем, будет выдвинуто обвинение, или нет, как это будет происходить, но то, что все убийства 1 марта должны быть раскрыты, и то, что очевидно, что следствие, именно с 2008 года велось для сокрытия истины. Думаю, это очевидно”,- сказал премьер-министр.

Никол Пашинян также отметил, что из материалов группы по сбору фактов видно, что чиновники пытаются скрыть правду.

“Наверное, помните опубликованные эпизоды из работы группы по сбору фактов, где из допроса, проведенного Андраником Кочаряном, было очевидночто представители войск полиции не рассказывают правду, а пытаются по возможности скрыть ее. Там была сцена, когда один чиновник говорил, что он заполнил багажник автомобиля автоматами, привез их и раздал людям”, - отметил Пашинян.

В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе РА относительно событий, имевших место в Ереване в период с 1 по 2 марта 2008 года, 4 июня по подозрению в умышленном лишении жизни ЗакараОваннисяна с применением огнестрельного оружия, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА, был задержан заместитель командующего войсками полиции РА по положению на 1 марта 2008 года.

Во время событий 1-2 марта 2008года в Ереване погибли 10 человек.