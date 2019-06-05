Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году

Темпы роста мировой экономики в нынешнем году снизятся с прошлогодних 3% до 2,6%, в следующем году они повысятся лишь до 2,7%. Такие прогнозы содержатся в опубликованном во вторник в докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В 2019 году темпы роста мировой экономики замедлятся ощутимее, чем ожидалось ранее, - до 2,6%, а затем в 2020 году немного повысятся и составят 2,7%. Темпы роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в будущем году, как ожидается, стабилизируются, поскольку период финансовых трудностей в некоторых странах останется позади, однако экономическая динамика остается вялой", - говорится в документе. Таким образом, ВБ понизил свои оценки, которые он представил полгода назад, за нынешний год на 0,3% пункта, а за следующий - на 0,1% пункта.