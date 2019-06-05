43-летний мужчина задержан по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних

В результате следственных действий, проведенных в Котайкском областном следственном управлении Следственного комитета РА, были выяснены обстоятельства совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних и личность предполагаемого преступника. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, он задержан.

По предварительным данным, в мае 2019 года житель города Абовян, 1976 года рождения, в своей квартире в городе Абовян Котайкской области периодически совершал развратные действия в отношении своих малолетних детей.

Кроме того, 43-летний мужчина, пообещав мороженое другому малолетнему ребенку, совершил развратные действия в его отношении на территории разрушенного здания в городе Абовян.

В связи с инцидентом 3 июня 2019 года в Котайкском областном следственном управлении Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 142 Уголовного кодекса РА.

Назначены комплексные судебно-медицинская, судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертизы.

43-летний житель г. Абовян задержан.

Следствие продолжается

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.