Служба социального обеспечения объявляет о возобновлении процесса оцифровки трудовых книжек

Служба социального обеспечения заявляет, что правительством РА на заседании 23 мая 2019г. был утвержден срок продления работ по оцифровке трудовых книжек (далее - книжка) до 31.12.2019 г.

Как сообщили Арменпресс в Службе социального обеспечения, на основании вышесказанного, служба обращается ко всем работодателям и физическим лицам, книжки которых пока не оцифрованы.

Территориальные отделы службы с 4 июня возобновляют прием книжек с целью организации работ по оцифровке.

Данные ответственных территориальных отделов службы размещены на официальном сайте службы (ссылка: http://www.ssa.am/?page_id=16760 ).

Необходимо иметь в виду, что работодатели, имеющие филиалы или выделенные подразделения, представляют книжки исходя из принципа ведения работы персонала (централизованно или по представительствам (филиалам)).

Просим обратить внимание, что до 01.01.2019 г. для оцифровки записей о приеме или освобождении лиц в оцифрованных книжках не являются основанием и воздерживаться от выполнения избыточного объема работы.

При невозможности представления физическим лицом книжки, она может быть представлена другим лицом при наличии простой доверенности, выданной субъектом данного лица.

В течение 2019 года книжки лиц, получающих право на пенсию и являющихся пенсионерами (в том числе и работающими), не представляются на оцифровку.

Во избежание лишних накоплений в конце срока, установленного для представления книжек, служба призывает работодателей не медлить и как можно скорее представить брошюры в территориальные отделы службы.

С целью представления брошюр оцифровке в установленном порядке, служба вместе со своими территориальными отделами выражает готовность разъяснить всем работодателям и физическим лицам волнующие их вопросы.