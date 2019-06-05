Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана.

Ранее сообщалось о 35 погибших и сотнях пострадавших. В ночь на среду Комитет врачей сообщил о 50 погибших.

"Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета… Таким образом, общее число погибших достигло 60", - говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана в Facebook.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.