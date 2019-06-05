Нам нужна такая судебная система, решения которой не будут вызывать потрясения в обществе: Пашинян

Власть судебной системы Армении не исходит от народа и имеет проблему легитимности. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал премьер-министр Армении, Никол Пашинян.

“Кого сегодня представляет судебная система в Республике Армения? Это самый важный вопрос. Не представляет народ, следовательно, логика процесса судебно-правовых реформ должна заключаться в том, чтобы судебная система представляла народ. Нам нужна такая судебная система, решения которой ни премьер, ни оппозиция, ни власти, ни граждане не станут обсуждать, а скажут, суд решил. Конечно, это решение может быть обжаловано в установленном порядке, но нам нужна такая судебная система, решения которой не вызовут потрясений в обществе. Наша задача - решить именно это”, - подчеркнул Пашинян.

По его оценке, в результате последних событий было выявлено, что в судебной системе Армении существует кризис. “Посмотрите, что произошло. Кассационный суд делает заявление против Конституционного суда, Совет судов делает заявление против Высшего судебного совета, Высший Судебный Совет также выступает с заявлениями. То есть, сама судебная система признает, что есть этот кризис. Это, по мнению некоторых, самый важный результат спорных действий этого этапа. Судебная система констатировала, что она в кризисе. Суды не доверяют друг другу. Если Кассационный суд говорит, что Конституционный суд принял неправильное решение, если Совет судов говорит, что Высший Судебный Совет не обеспечивает деятельность судебной власти, это констататация кризиса”, - подчеркнул Пашинян.

По его словам, их проблема не в том, чтобы “с косой в руках убирать всех, все и везде”.

“ Вообще, убрать кого-либо - не входит в нашу задачу. Наша задача - иметь независимую судебную систему, пользующуюся доверием народа. Знаете в чем моя самая большая проблема как премьер-министра, с первого же дня? Я говорил, что не буду вмешиваться в дела судебной власти и не вмешивался. Но вся проблема в том, когда кого-то задерживают, вся пресса и социальные сети пишут, почему премьер решил кого-то посадить. Отпускают кого-то, все обсуждения о том, почему премьер решил отпустить этого, в какие игры они играют. Вы понимаете, вся проблема в том, все, что происходит, в том числе и в судебной системе, я вижу, что в конце стрелки ответственности опять переводятся на меня. Понимаете, какая это нелепая ситуация, когда ты не имеешь какого-либо отношения к этим решениям, и де-юре так и должно быть, по сути, ты остаешься в рамках своих конституционных полномочий, но даже сторонники говорят, в какие игры вы играете, выпустили, да?И оппозиция говорит, что это я распорядился”, - сказал премьер.

Пашинян коснулся также и своего призыва о блокировании доступа в суды, подчеркнув, что его целью было показать, что он не имеет никакого отношения к решениям судебной системы.

“Но если мы считаем, что год для того чтобы судебная система сама начала процесс самоочищения уже исчерпан, то уже наступает время политических решений. Я не могу проигнорировать послание общественности, что означает, что наша политическая команда, парламент должны начать взять на себя определенные обязательства. Речь идет о реформах судебной системы”, - сказал премьер.