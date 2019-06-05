СМИ: крупнейшую партию наркотиков на $556 млн захватила полиция Японии

Японская полиция захватила крупнейшую в истории страны партию синтетических наркотиков общим весом около 1 т. Она была доставлена морем на побережье полуострова Идзу в центральной части острова Хонсю. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство Kyodo со ссылкой на следственные органы.

По данным агентства, на черном рынке этот груз может стоить около 60 млрд иен (примерно $556 млн).

По сведениям полиции, в связи с инцидентом в течение нескольких дней арестованы семь человек, включая граждан Китая. Все они отрицают причастность к контрабанде.

Партия наркотиков, сообщили источники в следственных органах, вначале была перегружена с судно на судно в открытом море, затем ее доставили на японское побережье в районе города Симода. Там ее, судя по всему, уже ожидала полиция.

Следствие полагает, что наркотики доставлены из Гонконга.

В 2018 году в Японии всего было задержано около 1,1 т контрабандных наркотиков. Нынешняя партия практически соответствует этому объему.