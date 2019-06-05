В Дании начались парламентские выборы

Избирательные участки на 69-х выборах в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) открылись в среду в королевстве в национальный праздник - День конституции. За 179 мандатов будут бороться 900 кандидатов от 13 партий, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Четыре места в законодательном органе страны зарезервированы за представителями двух автономий - Гренландии и Фарерских островов. Они пользуются правом широкого самоуправления в составе королевства.

Участки для голосования закроются в 20:00 местного времени (21:00 мск). Тогда же станут известны результаты экзитполов. Как показывают опросы, 10-12% электората определятся с предпочтениями в сам день выборов.

Самый последний опрос социологического центра Voxmeter свидетельствует о том, что 74 мандата после голосования достанутся правоцентристскому синему блоку, 101 - красному левоцентристскому. Первый состоит из Социал-демократической, Социал-либеральной и Социалистической народной партий, а также партий "Единый список - "Красно-зеленый" альянс" и "Альтернатива". Вторая - из Либеральной партии (Венстре), Датской народной и Консервативной народной партий, а также Либерального альянса. Таким образом, синий блок потеряет 16 мандатов по сравнению с парламентскими выборами 2015 года, а красный блок покажет лучший результат за последние 50 лет.