Полиция установила личность мужчины, застрелившего четырех человек в отеле в Австралии

Полиция Австралии идентифицировала стрелка, накануне открывшего огонь по постояльцам отеля Palms в Дарвине (административный центр региона Северная территория). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на издание NT News, нападавшим оказался 45-летний житель Дарвина Бен Хоффман.

Как отметили в полиции, Хоффман ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, как активный участник преступной группировки и был осужден за незначительное преступление. Известно, что в течение года он отбывал срок в местах лишения свободы и пять месяцев назад был условно-досрочно освобожден. По словам комиссара полиции Северной территории Риса Кершоу, мотивы, толкнувшие Хоффмана на столь тяжкое преступление, пока остаются невыясненными, однако ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения в четырех убийствах.