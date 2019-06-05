Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана. Об этом глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Британии, заявил в интервью телеканалу ITV. Оно было показано в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая возможность", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, считает ли президент, что ему придется применить военную силу против Ирана.

Трамп сообщил, что он допускает переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. "Да, конечно, я предпочел бы переговоры", - сказал он, отвечая вопрос ведущего, готов ли он к переговорам с иранским коллегой. "Он [Хасан Роухани] сказал недавно, что не хочет возводить стену с Соединенными Штатами", - отметил Трамп, добавив, что единственная возможность добиться этого - гарантировать, чтобы у Ирана не появилось ядерного оружия.