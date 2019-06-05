Сильный ветер и град нанесли ущерб общинам Ширакской области

Сильный ветер и град, зафиксированные вечером 4 июня в Ширакской области, нанесли большой ущерб. Ветром в Гюмри были сорваны крыши строений. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, ветер в Гюмри сорвал крышу дома по ул. Налбандяна 6а, в результате была перекрыта улица, дорога стала непроходимой и был заблокирован вход в дом. На место происшествия прибыл пожарно-спасательный расчет Ширакской области. Территория была очищена и обесточена.

Сильный ветер и град нанесли ущерб и общинам Ахуряна и Амасии: были выкорчеваны деревья, сорваны крыши, а град повредил посевные площади. В основномпострадалипосевныеплощадиозимойпшеницы.

Арменуи Мхоян