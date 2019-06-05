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Борис Джонсон заявил, что новый перенос Brexit создаст для тори угрозу существования


Перенос Brexit на новый срок создаст угрозу дальнейшего существования правящей в Великобритании Консервативной партии, убежден фаворит гонки за пост нового лидера тори и премьер-министра страны Борис Джонсон. Об этом, как информирует в среду газета The Daily Telegraph, экс-глава британского МИД заявил во время выступления минувшим днем перед сотней однопартийцев в попытке добиться поддержки умеренной, проевропейски настроенной части парламентской фракции тори.

"Мы столкнулись с экзистенциальным кризисом, и нас не простят, если мы не осуществим Brexit 31 октября", - сказал Джонсон, напомнив о последней запланированной дате выхода страны из Евросоюза.

"Нам нужно осознать глубину проблем, с которыми мы сталкиваемся", - продолжил он, подчеркнув, что в настоящий момент реальный выбор стоит между реализацией Brexit и "потенциальным исчезновением этой великой партии".

 




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