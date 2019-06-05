Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина: своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, он угощал приготовленным на гриле филе говядины с калифорнийским вином, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник вечером Трамп и его супруга Меланья устроили торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке. В качестве почетных гостей на приеме, помимо принца Чарльза и Камиллы, присутствовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с супругом Филипом. Всего на прием были приглашены шестьдесят гостей.

В среду, в заключительный день визита в Великобританию, президент США с супругой отправятся в Портсмут, где вместе с Мэй примут участие в мероприятиях в память о высадке союзников в Нормандии. Там же с гостями официально простится королева Елизавета Вторая.