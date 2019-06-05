Европейские индексы - 04-06-19

МОСКВА, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.51% и составил 11971.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.51% и составил 5268.26 пункта, британский FTSE вырос на 0.41% и составил 7214.29 пункта, а российский RTSI снизился на 0.58% и составил 1307.55 пункта.