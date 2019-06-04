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Президент Армении вместе с супругой посмотрел трехмерную инсталляцию итальянской художницы Даниеле Кастро


Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нунэ Саргсян посетил Центр искусств «Гафесчян», посмотрел трехмерную инсталляцию итальянской художницы Даниеле Кастро.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, выставка организована в рамках проекта «ОРБИС», осуществляемого посольством Италии в Армении.




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