За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 71 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 3 и 4 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 71 случай преступлений, из них 7 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции, в частности, 16 случаев причинения телесных повреждений, 12 случаев кражи личного имущества, 7 случаев мошенничества, 4 случая побоев, по 3 случая квартирной кражи и сбыта психотропных веществ, по 2 случая присвоения или растраты и злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю покушения на убийство, похищения человека, кражи государственного или общественного имущества, умышленного повреждения имущества, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, уклонения от уплаты налогов, взяточничества, применения насилия в отношении представителя власти, воспрепятствования осуществлению законных полномочий адвокатом, контрабанды наркотиков, совершения действий сексуального характера, проявления неуважительного отношения к суду, угрозы убийством, самоуправства и незаконного пересечения Государственной границы.

За данный период найден 1 человек, находящийся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, по 1 случаю разбоя, грабежа и угона ТС.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП: 26 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.