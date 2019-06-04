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Посольство Армении в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью Никиты Белянкина


Посольство Армении в России выразило соболезнования в связи с гибелью бывшего бойца спецназа ГРУ РФ, 24-летнего Никиты Белянкина. Как передает Арменпресс, в сообщении посольства говорится:

“Посольство Армении в России выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Белянкина.

Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона.

Вновь подтверждаем готовность оказать всяческое содействие следственным органам РФ”.




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