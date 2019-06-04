Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июнь

По делу 1 марта задержан бывший высокопоставленный чиновник полиции по подозрению в убийстве


В рамках уголовного расследования событий, произошедших в Ереване в период с 1 по 2 марта 2008 года, 4 июня 2019 года был задержан заместитель командующего внутренними войсками, начальник штаба Гегам Петросян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС Армении, Петросян задержан по подозрению в совершении преступления оговоренного частью 1-й статьи 104-й (убийство) УК Армении - преднамеренном лишении жизни Закара Ованнисяна с применением огнестрельного оружия.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации