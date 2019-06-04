Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Российскую Федерацию

Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном отбыла в Российскую Федерацию для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран СНГ, которое состоялось 5 июня в Анапе. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения.