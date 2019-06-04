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Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Российскую Федерацию


Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном отбыла в Российскую Федерацию для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран СНГ, которое состоялось 5 июня в Анапе. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения.




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