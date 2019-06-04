Польша является важным партнером Армении в Европе: Арарат Мирзоян встретился с Мареком Кухциньским

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян, который находится в Варшаве для участия в 4-м саммите глав парламентов государств Центральной и Восточной Европы, провел встречу с маршалом Сейма Республики Польша Мареком Кухциньским. На встрече также присутствовали председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян и посол Армении в Польше Самвел Мкртчян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, Мирзоян поздравил своего коллегу с результатами его партии на европейских выборах и пожелал ему успехов на парламентских выборах, которые состоятся в октябре.

Арарат Мирзоян подчеркнул важность углубления двусторонних отношений с Польшей, основанных на многовековой дружбе между двумя народами, взаимном доверии и общих ценностях.

«С момента установления дипломатических отношений между Ереваном и Варшавой Польша считается одним из важных партнеров Армении в Европе», - сказал Мирзоян.

Глава законодательного органа выразил мнение, что сотрудничество в парламентском формате необходимо для обогащения повестки дня армяно-польских межгосударственных отношений и углубления существующих дружественных связей. В этом контексте Арарат Мирзоян придал большое значение деятельности групп дружбы и комиссий по внешним связям, действующих в обоих парламентах. Спикер НС высоко оценил сотрудничество парламентских делегаций в рамках международных структур, а также взвешенную позицию по вопросам, имеющим жизненно важное значение для двух стран.

Арарат Мирзоян представил коллеге руководителя парламентской группы дружбы Армения-Польша, председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям Рубена Рубиняна.

Подчеркнув важность совместных заседаний комиссий по внешним связям парламентов Армении и Польши, спикер Национального Собрания выразил надежду, что это послужит эффективным форматом и даст возможность создать непосредственную атмосферу для обмена мнениями, обсуждения и реализации совместных программ.

Маршал Сейма Республики Польша Марек Кухциньский поздравил Арарата Мирояна по случаю выборов в Национальное Собрание и избрания спикером НС.

«Мы с теплыми чувствами следили за процессом перехода к демократии посредством бархатной революции в Армении», - сказал Кухциньский.

Коснувшись парламентского сотрудничества, Марек Кухциньский представил руководителя парламентской группы дружбы с Арменией Тадеуша Вожняка и отметил, что группа активно работает над развитием отношений.

Маршал Сейма высоко оценил роль армянской общины в жизни Польши.

В ответ Арарат Мирзоян выразил благодарность за особое, позитивное отношение властей Польши к армянской общине.

Глава парламента выразил благодарность парламенту Польши за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, отметив, что полная реализация документа является одним из приоритетов Армении.

В конце встречи стороны выразили готовность к дальнейшему, более активному сотрудничеству и реализации новых программ.