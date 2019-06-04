Глава МИД Армении выразил поддержку возобновлению переговоров по урегулированию кипрского вопроса

Министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян, находящийся с рабочим визитом в Никосии, 4 июня встретился с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мнацаканян поблагодарил за теплый прием и с удовлетворением подчеркнул, что этот визит является хорошей возможностью придать новый импульс армяно-кипрским братским отношениям, основанным на прочных исторических связях дружбы и взаимного уважения, в которые армянская община Кипра также внесла неоценимый вклад. Министр Мнацаканян подчеркнул готовность Армении предпринять практические шаги для развития и расширения армяно-кипрского многоотраслеввого сотрудничества на основе существующего большого потенциала.

Коснувшись трехсторонней встречи Армения-Кипр-Греция, Зограб Мнацаканян и Никос Христодулидис выразили уверенность в том, что сотрудничество в этом новом формате станет прочной платформой для развития сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах и для открытого обсуждения путей развития и шагов, которые необходимо предпринять в этом направлении. Министры иностранных дел подчеркнули, что этот формат может эффективно содействовать миру, стабильности и процветанию в регионе, а также взаимной поддержке на международной арене.

Министры иностранных дел Армении и Кипра коснулись партнерства Армения-ЕС, подчеркнув в этом контексте важность полного использования Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Зограб Мнацаканян подчеркнул важность начала диалога о либерализации визового режима, подчеркнув, что вышеупомянутый процесс позволит расширить контакты между людьми и будет содействовать сотрудничеству между Арменией и странами-членами ЕС.

Было высоко оценено эффективное сотрудничество между двумя странами в международных структурах, особенно в продвижении повестки дня по предотвращению геноцида.

По просьбе собеседника Зограб Мнацаканян представил последние внутриполитические события в Армении и повестку дня правительства в области развития, приоритеты внешней политики Армении.

Министры иностранных дел Армении и Кипра обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных вопросов. Стороны подчеркнули, что каждый конфликт имеет свои особенности, которые имеют жизненно важное значение для мирного урегулирования.

В контексте кипрского вопроса Зограб Мнацаканян выразил поддержку возобновлению переговоров о мирном урегулировании конфликта. Коснувшись проблемы Нагорного Карабаха, министр Мнацаканян представил Никосу Христодулидису подходы и принципиальную позицию Армении по исключительно мирному урегулированию конфликта.