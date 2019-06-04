7 июня созывается внеочередное заседание НС

По распоряжению председателя Национального Собрания Арарата Мирзояна, согласно ст.100 Конституции Армении и ст.41 конституционного закона Армении “Регламент НС”, по инициативе правительства Армении 7 июня, в 13:00 часов, созывается внеочередное заседание НС – по повестке дня инициатора. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.