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7 июня созывается внеочередное заседание НС


По распоряжению председателя Национального Собрания Арарата Мирзояна, согласно ст.100 Конституции Армении и ст.41 конституционного закона Армении “Регламент НС”, по инициативе правительства Армении 7 июня, в 13:00 часов, созывается внеочередное заседание НС – по повестке дня инициатора. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.




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