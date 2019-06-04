7 июня созывается внеочередное заседание НС
По распоряжению председателя Национального Собрания Арарата Мирзояна, согласно ст.100 Конституции Армении и ст.41 конституционного закона Армении “Регламент НС”, по инициативе правительства Армении 7 июня, в 13:00 часов, созывается внеочередное заседание НС – по повестке дня инициатора. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.
- 18:14 7 июня созывается внеочередное заседание НС
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