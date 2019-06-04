Процесс экстрадиции Нарека Саргсяна продолжается в соответствии с законодательством Чехии

Процесс экстрадиции племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна на основе заявления Генеральной прокуратуры Армении продолжается в соответствии с законодательством Чехии. Об этом сообщила Арменпресс начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

«Пражский муниципальный суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции Нарека Саргсяна компетентным органам Армении», - сказала Хачатрян.

Разрешение на экстрадицию, согласно чешскому журналу Tyden, на прошлой неделе дал пражский суд. Однако окончательное решение по этому вопросу должен принять министр юстиции Чехии.

Нарек Саргсян был задержан в декабре 2018 года в одном из жилых домов Праги. Он находился в розыске с июля прошлого года,.Согласно официальному сообщению полиции, 37-летний племянник экс-президента был задержан с поддельным паспортом гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса. Нарек Саргсян обвиняется в незаконном обороте наркотиков и незаконном хранении оружия.