Замминистра по делам Brexit отказался от борьбы за пост главы правительства Великобритании
Парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли выбыл из борьбы за пост нового главы Консервативной партии Великобритании, которому предстоит возглавить британское правительство после ухода Терезы Мэй. Заявление Клеверли о том, что он снимает свою кандидатуру, было во вторник размещено на его странице в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Ясно, что несмотря на широкую поддержку со стороны рядовых избирателей, парламентарии не готовы поддержать мое намерение [возглавить партию]", - написал Клеверли, констатировав, что для политика, который лишь с 2015 года является членом Палаты общин, он переоценил свои возможности.
Таким образом, в настоящий момент на пост нового лидера тори официально претендуют 12 человек. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус, депутат Марк Харпер, ранее занимавший пост заместителя министра финансов, а также бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.
24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.