Азиатские индексы - 04-06-19

ТОКИО, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 20408.54 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.01% и составил 1499.09 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.96% и составил 2862.28 пункта, а HANG SENG снизился на 0.49% и составил 26761.52 пункта.