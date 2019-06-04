Азиатские индексы - 04-06-19
ТОКИО, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 20408.54 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.01% и составил 1499.09 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.96% и составил 2862.28 пункта, а HANG SENG снизился на 0.49% и составил 26761.52 пункта.
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