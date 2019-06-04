Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июнь

Азиатские индексы - 04-06-19


ТОКИО, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 20408.54 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.01% и составил 1499.09 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.96% и составил 2862.28 пункта, а HANG SENG снизился на 0.49% и составил 26761.52 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации