Крис Хемсворт временно покидает Голливуд

Австралийский актер Крис Хемсворт подтвердил, что сделает перерыв в съемках. Он хочет больше времени уделять жене и детям. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

"В этом году я, скорее всего, не буду нигде сниматься. Сейчас просто хочу побыть дома со своими детьми. У них сейчас очень важный возраст: они еще маленькие", - сказал актер.

35-летний Хемсворт, который получил всемирную известность после роли Тора во франшизе "Мстители", целый год провел на съемках и в разъездах, оставив в Австралии жену Эльзу Патаки и троих детей (дочь Индия Роуз – семь лет, близнецы-мальчики Саша и Тристан – пять лет).

Теперь он планирует наверстать упущенное и проводить свободное время с семьей.