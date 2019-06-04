СМИ: Трамп провел телефонный разговор c Борисом Джонсоном

Президент США Дональд Трамп провел 20-минутный телефонный разговор с кандидатом на пост лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном, однако их личная встреча не состоится. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник британское информационное агентство Press Association.

По информации агентства, разговор был "дружеским и продуктивным", однако бывший глава МИД отклонил возможность личной встречи. Как уточняет в свою очередь телеканал ITV, Джонсон не стал встречаться с Трампом, который сейчас находится в Великобритании с государственным визитом, из-за того, что у него уже было запланировано на вторник другое мероприятие.

В преддверии визита в интервью британскому таблоиду The Sun глава американской администрации высказал уверенность, что Джонсон, который, согласно опросам, является фаворитом на то, чтобы занять резиденцию на Даунинг-стрит, 10, отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии. Американский президент признался, что бывший глава Форин оффиса и экс-мэр Лондона "хороший парень" и всегда нравился ему.