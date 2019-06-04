Президент Республики Армения принял группу армянских и иностранных физиков

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял группу армянских и иностранных физиков из разных университетов мира, которые принимают участие в выездной конференции Международного центра теоретической физики (International Centre for Theoretical Physics) в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в ходе встречи были затронуты текущие проблемы науки и перспективные отрасли. Были также затронуты перспективы и возможности развития науки в Армении.

Президент Саркисян рассказал о своих инициативах и программах в этой области. Он подчеркнул, что одной из его целей является превращение Армении в научный центр и, в частности, развитие естественных наук, которые играют большую роль в техническом прогрессе.