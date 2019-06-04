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Пять человек человек погибли в стрельбе на улицах австралийского Дарвина


По меньшей мере пять человек погибли в австралийском Дарвине после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу на улицах города. По предварительным данным, 45-летний подозреваемый задержан, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщает австралийский портал News.Com, полиция до сих пор затрудняется уточнить, к скольким преступлениям причастен вооруженный обрезом злоумышленник.

Очевидцы сообщают, что, мужчина зашел в местную гостиницу Palms Motel и совершил около 20 выстрелов. Мужчина был спокоен и "словно искал кого-то". Свидетели раccказывают, что злоумышленник заходил в каждый номер, совершая выстрелы.

Он спокойно покинул место происшествия и, предположительно, направился в жилой комплекс в другом районе города, где было совершено еще одно убийство.

По предварительным данным, произошедшее не было терактом.




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