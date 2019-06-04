Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте президента

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента 29 мая: это было одним из пунктов его предвыборной кампании, среди которых также — закон о снятии депутатской неприкосновенности и о наказании за незаконное обогащение.

Согласно конституции Украины, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.