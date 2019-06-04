Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июнь

Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте президента


Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента 29 мая: это было одним из пунктов его предвыборной кампании, среди которых также — закон о снятии депутатской неприкосновенности и о наказании за незаконное обогащение.

Согласно конституции Украины, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации