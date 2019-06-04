В прошлом году число обращений к омбудсмену Армении увеличилось более чем вдвое

Число индивидуальных обращений к омбудсмену Армении в 2018 году выросло до 11 тысяч. Параллельно с этим в 5 раз увеличилось число жалоб с положительным исходом. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании в НС сообщил омбудсмен Армении, Арман Татоян.

“В течение 2018 года число индивидуальных жалоб выросло более чем в два раза, составив около 11 тысяч. Больше всего количество жалоб по месяцам. Число жалоб, поступивших в июле 2018 года, было в 10 раз больше чем за тот же период прошлого года. Растет также и эффективность работы омбудсмена. Цифры прошлых лет свидетельствует о том, что в 5 раз увеличилось число жалоб с положительным исходом”, - отметил Татоян.

Он также сообщил, что более чем вдвое увеличились визиты в места лишения свободы, в уголовно-исполнительные учреждения и отделения полиции, а в случае некоторых учреждений показатели выше.

Татоян считает весь прошлый год крайне сложным для офиса омбудсмена. Работа велась в самых чувствительных ситуациях. “Будучи вовлеченными во всю правовую систему страны, мы приняли активное участие во всех процессах и обеспечили высокое институциональное влияние”, - подчеркнул Татоян.