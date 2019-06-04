Выпущена в обращение новая марка, посвященная теме: “Спорт. Известные армянские футболисты. Генрих Мхитарян”

4 июня 2019 года в здании технического центра футбольной академии ЗАО “Айпост” была погашена и выпущена в обращение почтовая марка, посвященная теме: “Спорт. Известные армянские футболисты. Генрих Мхитарян”.

Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО “Айпост”, марка с номиналом 450 драмов напечатана в канадском издательстве “Lowe Martin Group” тиражом 40 000 экземпляров. Автор дизайна марки - главный дизайнер ЗАО “Айпост”, Ваагн Мкртчян.

На почтовой марке изображен известный армянский футболист, капитан национальной сборной Армении по футболу, Генрих Мхитарян в футболке сборной Армении. Портрет Мхитаряна выполнен в виде компьютерной графики.

Марку погасили заместитель министра высокотехнологичной промышленности РА, Гегам Варданян, капитан национальной сборной Армении по футболу, Генрих Мхитарян, председатель совета компании “Айпост”, Хуан Пабло Гечиджян, председатель Союза филателистов Армении, Овик Мусаелян.

Генрих Мхитарян родился 21 января 1989 года в Ереване в семье Марины Ташчян и известного нападающего ереванского футбольного клуба “Арарат”, Гамлета Мхитаряна. В настоящее время Мхитарян выступает в английской Премьер-лиге в составе “Арсенала”. В 2012 г. Мхитарян был удостоен звания Почетного гражданина Еревана. В 2017 году Мхитарян президентом Республики Армения был награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” 1-ой степени.

Г. Мхитарян восемь раз становился лучшим футболистом Армении (в 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 г.). Он, с 27-ю забитыми мячами в 82-х матчах, является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Армении.