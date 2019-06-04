По факту инцидента с активистом АНК задержан один человек

Установлена личность одного из участников инцидента 3 июня, связанного с активистом партии “Армянский национальный конгресс”, Варданом Арутюняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении. По факту инцидента с Варданом Арутюняном в полиции возбуждено уголовное дело.

3 июня в Центр оперативного управления ереванского управления Полиции позвонил пользователь Facebook, Вардан Арутюнян и сообщил, что во дворе дома 3а на улице Теряна на него было совершено нападение. Выехавшей на место оперативной группе полиции В. Арутюнян сообщил, что в тот же день в 13: 30 во дворе здания неизвестные руками нанесли удары по его лицу и голове и причинили ему травму. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В Полиции РА возбуждено уголовное дело по признакам статьи 118 Уголовного кодекса РА.