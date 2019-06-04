Эксперты предупредили о повышении рисков развязывания ядерной войны

Германские эксперты считают, что риск применения атомного оружия за последнее время вырос, они призывают правительство ФРГ предпринять более активные усилия по недопущению гонки ядерных вооружений.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном во вторник экспертном докладе по вопросам мира 2019, в подготовке которого участвовали 4 института Германии - Боннский международный центр конверсии, Гессенский фонд исследования мира и конфликтов, Институт по изучению мира и политики безопасности при Гамбургском университете и Институт развития и мира в Дуйсбурге.

"Согласованное после Холодной войны разоружение между ядерными державами заблокировано и намечается новая гонка вооружений; существующие соглашения в области контроля над вооружениями расторгаются или в скором времени истекут; региональные кризисы грозят обостриться", - говорится в докладе. По мнению экспертов, риски того, что произойдет ядерная катастрофа, существенно выросли.