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Минимальный срок программы “Честь имею” составит 2 года: парламент Армении принял проект полностью


Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло представленный правительством законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон РА  “О воинской службе и статусе военнослужащего”. Как передает «Арменпресс», за проект проголосовали 114 депутатов.

По проекту закона правительство предлагает повысить возрастной порог поступления на контрактную военную службу с 36 до 40 лет, при редких специальностях - до 45 лет. Предлагается также сократить минимальный срок программы “Честь имею” с 3-х лет до 2-х. Проектом предлагается также всем гражданам, обучающимся в средних специальных учебных заведениях, и являющимся военнообязанными, предоставлять отсрочку до окончания учебы. Планируется также, что по желанию братьев, призванных на службу в одну и ту же воинскую часть, в жеребьевке примет участие только один из братьев. А призывник, имеющий брата, находящегося на службе, может быть назначен на место службы брата, если удовлетворяет условиям назначения на службу в данную воинскую часть. Предлагается также ряд и других изменений.




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