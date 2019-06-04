Ученые открыли способ получения энергии из углекислого газа

Южнокорейские ученые разработали инновационный способ получения энергии из углекислого газа. Как сообщает агентство Yonhap, данное открытие обеспечит человечеству доступ к дешевой электроэнергии и поможет решить проблему глобального потепления.

Как пояснил ведущий научный сотрудник Ульсанского института науки и технологий Ким Гын Тхэ, открытие позволяет получать электроэнергию и чистый водород из среды, состоящей из воды, растворенного в ней углекислого газа и двух катализаторов. "Химические и электрохимические реакции, происходящие в такой системе, достаточно просты, в силу чего данный процесс может быть с легкостью использован в коммерческих целях", - пояснил профессор Ким. По его словам, благодаря этому методу затраты на преобразование тонны углекислого газа в полезную энергию составят всего $200, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Растворив углекислый газ в воде, мы смогли найти ему новое применение", - комментирует профессор открытие. Несколько местных химических компаний и металлургических заводов уже заинтересовались инновационным химическим процессом, так как он может решить проблему выброса углекислого газа на этих предприятиях.

Также ожидается, что технология преобразования углекислого газа поможет в борьбе с глобальным потеплением, одной из причин которого служит рост выбросов парниковых газов.