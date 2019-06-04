Вице-премьер Мгер Григорян принял делегацию, возглавляемую вице-президентом АБР

Вице-премьер Армении, Мгер Григорян принял делегацию, возглавляемую вице-президентом Азиатского банка развития, Шихином Ченом. Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении, Мгера Григоряна, на встрече присутствовал также и директор армянского офиса АБР, Шейн Розенталь.

Приветствуя гостей, вице-премьер-министр поблагодарил их за сотрудничество. “Для нас сотрудничество с Азиатским банком развития не ограничивается лишь финансовым компонентом, мы придаем большое значение той культуре, которую АБР приносит в Армению”, - в ходе встречи сказал Мгер Григорян. Он отметил также и важность экспертного потенциала АБР и программ, реализуемых в частном секторе. В качестве направлений дальнейшего сотрудничества вице-премьер-министр выделил сферы инфраструктур, развития человеческого капитала, а также партнерства государство - частный сектор и особо коснулся процесса разработки стратегий развития сотрудничества.

С точки зрения развития экономики вице-премьер-министр отметил важность формирования платформы для реализации инновационных идей в Армении, выявления талантов и повышения эффективности механизмов защиты интеллектуальной собственности.

Вице-президент АБР, Шихин Чен поблагодарил вице-премьера за прием и всестороннее представление основных направлений сотрудничества с АБР. Вице-президент АБР представил вице-премьеру основные принципы документа “ АБР - Армения. Стратегия сотрудничества страны” на 2019 - 2023 годы и сообщил, что документ планируется утвердить в сентябре 2019 года. Он выразил удовлетворение в связи с сохранением стабильно хороших отношений Армении с АБР и выразил надежду, что сотрудничество будет больше развиваться после принятия предстоящей 5-летней стратегии. Вице-президент АБР подтвердил обязательство банка содействовать развитию Армении.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями относительно существующих проблем в сфере образования и сельского хозяйства и логики ожидаемых реформ. Мгер Григорян и Шихин Чен отметили важность внедрения совместных усилий по строительству дорожного коридора “Север – Юг” и вовлечения Армении в региональные инфраструктурные программы в результате его реализации.