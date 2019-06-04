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Президент с супругой посетили посольство Соединенного Королевства


Президент Республики Армения, Армен Саркисян и госпожа, Нуне Саркисян в преддверии национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - официального дня рождения королевы Елизаветы II посетили посольство Соединенного Королевства в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла Соединенного Королевства в Армении - Джудит Фарнуорт и весь персонал посольства.

Президент республики Армен Саркисян и посол Джудит Фарнуорт подчеркнули необходимость расширения двусторонних отношений.




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