Президент с супругой посетили посольство Соединенного Королевства

Президент Республики Армения, Армен Саркисян и госпожа, Нуне Саркисян в преддверии национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - официального дня рождения королевы Елизаветы II посетили посольство Соединенного Королевства в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла Соединенного Королевства в Армении - Джудит Фарнуорт и весь персонал посольства.

Президент республики Армен Саркисян и посол Джудит Фарнуорт подчеркнули необходимость расширения двусторонних отношений.