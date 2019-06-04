Трамп пообещал справедливое и содержательное торговое соглашение между США и Британией

США и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после того, как Соединенное Королевство покинет Евросоюз. Уверенность в этом высказал во вторник во время круглого стола с участием крупных компаний из обеих стран президент США Дональд Трамп, находящийся в Великобритании с трехдневным государственным визитом.

"Я думаю, что мы заключим очень и очень содержательное торговое соглашение, которое также будет очень справедливым, чего, как мне кажется, хотят обе страны, - заявил Трамп, вступительное слово которого транслировал телеканал Sky News. - Мы его заключим".

При этом президент США отметил, что не может назвать конкретных сроков заключения новых торговых договоренностей между странами. В Белом доме ранее также подчеркнули, что прорывов в вопросе о заключении соглашения и объявления даты его подписания ожидать не следует,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вы наши крупнейшие партнеры, и я думаю, что сейчас существует прекрасная возможность укрепить это партнерство", - добавил Трамп, обращаясь к присутствовавшим на встрече британским предпринимателям и премьер-министру страны Терезе Мэй.

Глава британского правительства, со своей стороны, отметила, что соглашение позволит сохранить рынки обеих стран "свободными, честными и открытыми". "Благодаря такому диалогу, как сегодня, мы можем гарантировать, что наше экономическое партнерство не только продолжится, но и продолжит укрепляться в предстоящие годы, делая наши коммерческие организации более конкурентоспособными", - говорится во вступительном слове британского премьер-министра, выдержки из которого были накануне распространены канцелярией Мэй на Даунинг-стрит, 10.

Во встрече участвуют руководители пяти британских и пяти американских компаний: BAE Systems, GSK, National Grid, Reckitt Benckiser, Barclays, Lockheed Martin, JP Morgan Chase, Goldman Sachs International, Bechtel, Splunk.