Судебное заседание отложено по состоянию здоровья Манвела Григоряна

Судебное заседание по делу бывшего депутата Национального собрания Манвела Григоряна и его жены Назик Амирян было отложено, так как из-за состояния здоровья Григоряна его невозможно было перевезти в суд.

Как передает «Арменпресс», следующее заседание состоится 11 июня в 12: 00.

Ранее председательствующий на заседании судья Мнацакан Мартиросян прервал заседание, поскольку ему сообщили только в устной форме, что Григоряна не привезли в суд из-за плохого самочувствия.

Защитники Манвела Григоряна после перерыва представили суду заявление Манвела Григоряна и документы о состоянии его здоровья.

Бывший председатель правления ДСЕ, бывший депутат НС, генерал Манвел Григорян вчера поздно ночью был доставлен в больницу для осужденных.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в том, что он незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретал, перевозил и незаконно хранил в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершал разного рода хищения.

Назик Амирян предъявлено обвинение в том, что, она незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с мужем Манвелом Григоряном, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретала, перевозила и незаконно хранила в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершала разного рода хищения.