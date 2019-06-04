Бако Саакян встретился с директором филиала компании Эрнекян в Армении

4 июня президент Республики Арцах, Бако Саакян встретился с директором филиала Группы Эрнекян в Армении, Хорхе Дель Агилой Эрнекян.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в Арцахе.

Президент Саакян с удовлетворением отметил, что Эрнекян активно вовлечен в дело развития различных сфер Арцаха, выразив надежду, что тесное сотрудничество с организацией сохранится и в будущем.

Во встрече приняли участие государственный министр, Григорий Мартиросян и другие должностные лица.